Oče (32) in sin (4) umrla dnu reke: znane podrobnosti tragedije (FOTO)

Pretresljivi prizori v Mostarju. FOTO: Denis Kapetanovic, Pixsell

Potapljači so ta teden v reki Neretvi pri Mostarju našli truplo štiriletnega dečka, ki so ga pred tem iskali nekaj dni. Deček je bil v vozilu z očetom(32), katerega truplo so v Neretvi našli že dan prej.Večernji list poroča o podrobnostih tragedije, ki je pretresla Balkan. Kot je pokazala obdukcija, je bila pri obeh vzrok smrti utopitev, na truplih pa ni bilo znakov nasilja. Praske in poškodbe po telesu so verjetno posledica prevračanja z avtom, preden je ta končal v reki.Odvzeli so tudi vzorce krvi, ki so jih poslali v analizo, da bi ugotovili, ali je bil oče pod vplivom mamil ali alkohola. Avtomobil bodo iz reke odstranili v prihodnjih dneh, ko bodo za to izpolnjeni vsi pogoji. Gre namreč za izredno nedostopen teren.Čeprav okoliščine te strašne tragedije še vedno niso znane, so preiskovalci doslej izvedeli, da je bil pokojni voznik nagnjen k hitri vožnji. Terenca, s katerim sta se ubila, je kupil le nekaj dni pred tragedijo, so za hrvaški medij povedale tamkajšnje priče. Kot še pravijo, je tisti dan v bližini gostinskega objekta avtomobil preizkušal tudi tako, da se je zapeljal po stopnicah.Preiskovalci predvidevajo, da je pokojni 32-letnik v usodnem trenutku izgubil nadzor nad volanom in pristal v Neretvi, katere gladina je bila v petek in soboto bistveno višja. Potapljači, ki so v torek izvlekli truplo, so opazili, da je sprednje vetrobransko steklo razbito, in tudi poškodovano streho, kar je verjetno posledica prevračanja avtomobila.