Obupana učiteljica si je vzela življenje

Učiteljski poklic postaja vedno manj cenjen, pristojnosti učiteljev pa vedno manjše. Mladostniki se pogosto znašajo nad njimi, vedoč, da posledic za njihova dejanja najverjetneje ne bo, pa tudi starši od njih neredko zahtevajo nemogoče. Na Škotskem so denimo ugledni učiteljici z večletno kariero pred meseci popustili živci, ko ena od dijakinj tudi po več pozivih ni pospravila mobilnika. Katherine Scouler je zato stopila do nje in ji napravo iztrgala iz rok, pri tem pa se je po nesreči dotaknila njenih las. Jezna najstnica se je odločila, da se 53-letni učiteljici maščuje, zato je staršem in vodstvu šole dejala, da jo je udarila po glavi in jo vlekla za lase.

Seveda so učiteljico nemudoma poklicali na zagovor, kjer je mama dveh odraslih otrok vse očitke ostro zavrnila, a so jo kljub temu suspendirali, dekličini starši pa so jo ovadili zaradi fizičnega nasilja nad mladoletno hčerko. Katherine Scouler bi morala pred sodnika stopiti v četrtek, a obravnave ne bo dočakala. Pred dobrim tednom jo je okrog štirih ponoči hudo ranjeno na vrtu pred hišo našel njen mož. Nemudoma je poklical reševalce, ti so jo odpeljali v lokalno bolnišnico, a je tam tri dni pozneje umrla.

Policisti so sporočili, da smrt 53-letnice ni sumljiva, rane si je zadala sama. Katherinini prijatelji, sosedje in sodelavci so ob novici ostali brez besed, saj je bila Škotinja menda izjemno prijetna oseba, za katero so bili prepričani, da nikoli ne bi na takšen način zapustila družine. »Ne dvomimo, da so jo do tega pripeljale neresnične obtožbe. Poskušala je pojasniti, kaj se je zares zgodilo, a nihče ji ni verjel in bala se je, da bo enako na sodišču. Upam, da se bodo pristojni zamislili, da ne bo še kakšna družina in skupnost ostala brez ljubljenega člana,« je lokalnim medijem povedal sosed pokojne, ki ni želel biti imenovan.