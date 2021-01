Obupana razredničarka: Nisem jim mogla povedati vsega, kar sem nameravala

Plin v hišo skozi priprto okno?

Besede v slovo skrušene razredničarke

Poso včeraj v kraju Posušje pokopaliin, danes pa bodo k večnemu počitku pospremili šeinObdukcija trupel je končana, rezultate pa so poslali v Sarajevo, kjer bodo določili natančen vzrok smrti.Kot je poročal 24sata, je plin prihajal v hišo skozi priprto okno iz prostor, kjer je bil agregat. Ker zračenje ni bilo dobro, se je zgodila tragedija.Ob smrti osmih mladih ljudi se je na spletu oglasila tudi razredničarka petih umrlih najstnikov. Med drugim je zapisala: »Nisem jim mogla povedati vsega, kar sem nameravala. Misliš si, saj bo čas. Osem mladih je umrlo, petim sem bila razredničarka. In bili so čudoviti otroci. Dekleta kot vile, lepa in vesela, lepo vzgojena, nasmeh, ki te razoroži, ko vstopiš v učilnico: Mirela, Žana, Marija, Mia, cela vrsta do okna, skupaj v življenju in smrti, in Stipe, fant iz zadnje klopi, človek duša.Kaj napisati, ko roka drhti, kako srce zagrabiti, ko se želi razbliniti na milijon delčkov. Kako izreči besede tolažbe z velikanskim cmokom v grlu, koža pa je od strahote še vedno naježena?«