Znani hrvaški pevec ženi govoril, da je kurba, otroku kazal genitalije, a to ni bilo vse ...

Občinsko kazensko državno tožilstvo v Zagrebu je vložilo obtožnico proti znanemu hrvaškemu pevcu zaradi nasilja v družini nad ženo in mladoletnim otrokom, obtožnico pa je potrdilo Občinsko kazensko sodišče v Zagrebu.

Govoril, da je kurba, otroku kazal genitalije

Slavni pevec, čigar identiteta ostaja prikrita zaradi zaščite njegovega otroka, je obtožen, da je od začetka leta 2021 do oktobra 2022 skoraj vsakodnevno žalil ženo ter jo fizično in psihično zlorabljal pred njunim otrokom. Ženo in otroka je povabil k mizi, prednju položil nož, da bi ju ustrahoval, in zaklenil vrata, da ne bi mogla pobegniti. V drugem primeru je ženo fizično zlorabil tako, da ji je prste vtikal v ušesa.

Razmere so se zaostrile po tem, ko je vložila zahtevo za ločitev in si našla novega partnerja. Takrat jo je označil za »kurbo« in da »seksa na morju«. Otroka je poniževal tako, da mu je kazal svoje genitalije in govoril, da je »normalno, da ima ljubico«.

Med kazenskim postopkom so mu izrekli previdnostne ukrepe - prepoved približevanja, odstranitev iz doma in prepoved stikov z ženo.