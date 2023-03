Obsojenega spolnega prestopnika je ubil z losovim rogovjem

Sedemindvajsetletni Levi Axtell iz ameriške zvezne države Minnesota je z losovimi rogovi in lopato do smrti pretepel 77-letnega spolnega prestopnika Lawrencea Scullyja, ker naj bi zalezoval njegovo hčer. Potem ko ga je ubil, se je ves okrvavljen predal policiji.

Scully je bil leta 1979 obsojen zaradi zlorabe šestletne deklice, odnosi med njim in Axtellom pa so bili že nekaj časa napeti. Axtell se je namreč leta 2018 pritožil, da Scully zalezuje njegovo 22-mesečno hčerko. S kombijem je velikokrat zalezoval otroke, je Axtell zapisal v zahtevi za izdajo odredbe o zaščiti. Sodišče mu je najprej ugodilo, le nekaj tednov pozneje pa odredbo razveljavilo. Dve leti pozneje je Axtell na facebooku objavil, češ da je »edino zdravilo za pedofile krogla«.

Prejšnjo sredo je policijo poklical občan, ki je videl, da se je avto ustavil na Scullyjevem dovozu. Nato je voznik stekel v hišo, od koder so se zaslišali kriki. Minuto kasneje je občan policiji sporočil, da se isti moški pelje do bližnje policijske postaje – okrvavljeni Axtell je tam sklenil roke za glavo in priznal, da je ubil Scullyja. Zahteval je vklenitev in opozoril, da namerava poškodovati še koga. Policiji je še povedal, da je Scullyja od 15- do 20-krat udaril z lopato, nato pa pokončal z ogromnim losovim rogovjem. Dejal je še, da je pogosto videl Scullyjev kombi parkiran v bližini mest, kjer se zbirajo otroci.

Šerif je potrdil, da je Scully obsojen spolni prestopnik in da je bil leta 1982 izpuščen iz zapora. Obtožb proti njemu je bilo več, a preiskava ni pokazala ničesar. Kljub ugovorom je sodišče Axtellu določilo varščino v višini milijona dolarjev. Sodišče se je strinjalo s tožilstvom, da obstaja veliko tveganje za beg, čeprav nima kriminalne preteklosti. Ker ni mogel plačati varščine, je ostal v priporu.