Obsojen na zapor zaradi posilstva psa! Grozljiv primer hrvaškega uslužbenca parlamenta

Občinsko kazensko sodišče v Zagrebu je Ivorja Ivaniševića (47) v četrtek v odsotnosti nepravnomočno obsodilo na najvišjo kazen enega leta zapora zaradi večkratne spolne zlorabe psov, je sporočilo državno pravobranilstvo (DORH), piše Index.

Tožilstvo, ne da bi navedlo identiteto obtoženega, je sporočilo, da je Ivanišević obsojen, da je od neugotovljenega točnega datuma leta 2009 do 21. septembra 2015 na različnih naslovih na Hrvaškem in v Zagrebu storil kaznivo dejanje ubijanja ali mučenja živali, vse pa s ciljem zadovoljevanja svojega spolnega nagona in psoma nemonoma povzročal nepotrebne bolečine in trpljenje.

Že septembra 2021 je dobil leto zapora, odredili pa so mu tudi plačilo dobrih 4278 evrov sodnih stroškov, a je bila sodba zaradi procesnih razlogov razveljavljena. Na ponovnem sojenju so mu izrekli enako kazen. Sodnica Jasna Zoretić Rendulić je dejala, da vsi dokazi potrjujejo krivdo. »Izrekli smo najvišjo možno kazen za dejanje, ki je vredno vse moralne in človeške obsodbe,« je izjavila.

Moškemu, ki dela v evropskem parlamentu in kljub razpisani tiralici za hrvaške pravosodne organe ostaja nedosegljiv, so sodili v odsotnosti. Skliceval se je tudi na poslansko imuniteto.

Sodba še ni pravnomočna, primer pa zastara jeseni.

Ujeli so ga po naključju

Preiskovalci so po naključju naleteli na Ivaniševića med mednarodno operacijo razbitja mreže spolne zlorabe otrok prek spleta leta 2015. Ivanišević je svojim somišljenikom po spletu pošiljal fotografije psov v različnih spolnih pozah z moškimi, pa tudi fotografije spolnih organov in zraven pripisal, da je skušal s psoma imeti sadomazohistični odnos.

Kot spominja hrvaški portal, je Ivanišević po obtožnici psičko stradal, nato pa ji hrano in vodo ponudil kot nagrado po posilstvu. Vse to je posnel in dokumentiral na stotine CD-jev in DVD-jev, ki jih je policija našla v njegovem stanovanju. Mediji so pisali, da je Ivanišević po spletu pošiljal fotografije psov v spolnih pozah z moškimi in fotografije spolnih organov. V enem od številnih elektronskih sporočil je opisal, kako je poskušal s psi imeti sadomazohistični odnos.

Fotografije je poslal celo z elektronskega naslova svojega podjetja, registriranega za grafično oblikovanje, zato preiskovalcem ni bilo težko razkriti njegove identitete. Med preiskavo njegovega stanovanja je bilo najdenih 111 DVD-jev in CD-jev, preiskovalci so mu odvzeli tudi pomnilniške kartice in mobilne telefone.

Psička pasme rodezijski grebenič je kmalu po prihodu v zavetišče za živali zaradi poškodb, ki jih je utrpela med posilstvi, poginila. Samec je še vedno v zavetišču v Dumovcu.