Obsežna rekonstrukcija izginotja deklice Danke končana, strašni sumi potrjeni

Sodni izvedenci iz Beograda so dobili nalogo, da analizirajo in primerjajo dejstva, pridobljena na terenu med rekonstrukcijo izginotja in umora dveletne deklice Danke Ilić.

Svoje ugotovitve so poslali višjemu javnemu tožilstvu v Zaječarju. Strokovnjaki so v svoji analizi potrdili sume preiskovalcev o času, kraju in načinu izginotja Danke tistega usodnega dne, je navedel Telegraf.

Spomnimo se, da sta Dejan Dragijević in Srđan Janković osumljena umora deklice na Banjskem polju pri Boru.

»Vse se ujema, čas, izjave prič, sledi«

Rekonstrukcija grozljivega dogodka na kraju dogodka je bila opravljena 16. junija letos, Dragijevića in Jankovića pa so na kraj zločina pripeljali iz pripora. »Pravkar smo prejeli rezultate rekonstrukcijske analize, ki jo je opravil Nacionalni center za kriminalistično forenziko v Beogradu. V njihovi analizi se vse ujema, čas, izjave prič, sledi. Zdaj čakamo na rezultate rekonstrukcijske analize Fakultete za tehnične vede - Oddelka za promet iz Novega Sada. Med drugim primerjajo dejstva s terena, izjave prič in pregledujejo nadzorne kamere,« pravijo na tožilstvu.

»Analizirali so tudi gibanje avtomobilov, in sicer prijateljev, sorodnikov, domačinov, osumljencev in vozil, ki so se slučajno znašla v bližini. Poleg pregleda posnetkov kamer, primerjave z izjavami prič in rekonstrukcije so strokovnjaki v Novem Sadu odgovorni tudi za druga preverjanja, ki zaradi preiskave še niso javno dostopna,« pa pravi vir iz tožilstva.

Ena najobsežnejših in najtežjih rekonstrukcij v zgodovini srbskega sodstva

Odvetnika obeh osumljencev se bosta lahko izrekla o ugotovitvah teh strokovnjakov takoj, ko bodo končana. »Če ne bodo imeli ugovorov ali pritožb in se bo vse ujemalo z doslej zbranimi dokazi, obtožnica ne bo spremenjena, temveč bo le dopolnjena in poslana višjemu javnemu tožilstvu v Negotinu.

Če pa bodo izvedenci podali ugotovitve, ki so v nasprotju z dokazi, bo preiskava dobesedno na samem začetku,« še dodaja vir. Navaja tudi, da je bila to ena najobsežnejših in najtežjih rekonstrukcij v zgodovini srbskega sodstva. »Priprava je trajala mesec dni, sodelovalo pa je na desetine ljudi, začenši s pričami, osumljenci, otrokovo materjo, izvedenci, tožilci in policijo,« se spominja vir s tožilstva.