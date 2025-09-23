  • Delo d.o.o.
VELIK PREMIK

Obsežna rekonstrukcija izginotja deklice Danke končana, strašni sumi potrjeni

Nacionalni center za kriminalistično forenziko je potrdil vse sledi in priče v primeru, ki je pretresel Balkan.
Danka Ilić. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
Danka Ilić. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
M. U.
 23. 9. 2025 | 15:40
 23. 9. 2025 | 15:42
A+A-

Sodni izvedenci iz Beograda so dobili nalogo, da analizirajo in primerjajo dejstva, pridobljena na terenu med rekonstrukcijo izginotja in umora dveletne deklice Danke Ilić.

image_alt
Pet mesecev od izginotja Danke (2) njen oče objavil ganljivo fotografijo (FOTO)

Svoje ugotovitve so poslali višjemu javnemu tožilstvu v Zaječarju. Strokovnjaki so v svoji analizi potrdili sume preiskovalcev o času, kraju in načinu izginotja Danke tistega usodnega dne, je navedel Telegraf.

Spomnimo se, da sta Dejan Dragijević in Srđan Janković osumljena umora deklice na Banjskem polju pri Boru.

»Vse se ujema, čas, izjave prič, sledi«

Rekonstrukcija grozljivega dogodka na kraju dogodka je bila opravljena 16. junija letos, Dragijevića in Jankovića pa so na kraj zločina pripeljali iz pripora. »Pravkar smo prejeli rezultate rekonstrukcijske analize, ki jo je opravil Nacionalni center za kriminalistično forenziko v Beogradu. V njihovi analizi se vse ujema, čas, izjave prič, sledi. Zdaj čakamo na rezultate rekonstrukcijske analize Fakultete za tehnične vede - Oddelka za promet iz Novega Sada. Med drugim primerjajo dejstva s terena, izjave prič in pregledujejo nadzorne kamere,« pravijo na tožilstvu.

image_alt
Dedek Danke Ilić (2) prejel sporočilo očeta domnevnega morilca: Punčka je v Düsseldorfu

»Analizirali so tudi gibanje avtomobilov, in sicer prijateljev, sorodnikov, domačinov, osumljencev in vozil, ki so se slučajno znašla v bližini. Poleg pregleda posnetkov kamer, primerjave z izjavami prič in rekonstrukcije so strokovnjaki v Novem Sadu odgovorni tudi za druga preverjanja, ki zaradi preiskave še niso javno dostopna,« pa pravi vir iz tožilstva.

Ena najobsežnejših in najtežjih rekonstrukcij v zgodovini srbskega sodstva

Odvetnika obeh osumljencev se bosta lahko izrekla o ugotovitvah teh strokovnjakov takoj, ko bodo končana.  »Če ne bodo imeli ugovorov ali pritožb in se bo vse ujemalo z doslej zbranimi dokazi, obtožnica ne bo spremenjena, temveč bo le dopolnjena in poslana višjemu javnemu tožilstvu v Negotinu.

image_alt
Najprej vse priznal kruto dejanje, zdaj zanika, da je ubil malo Danko Ilić

Če pa bodo izvedenci podali ugotovitve, ki so v nasprotju z dokazi, bo preiskava dobesedno na samem začetku,« še dodaja vir. Navaja tudi, da je bila to ena najobsežnejših in najtežjih rekonstrukcij v zgodovini srbskega sodstva. »Priprava je trajala mesec dni, sodelovalo pa je na desetine ljudi, začenši s pričami, osumljenci, otrokovo materjo, izvedenci, tožilci in policijo,« se spominja vir s tožilstva.

