Objokani oče o Mateju: Nič ga ne bom vprašal, samo domov bova šla (VIDEO)

Mineva mesec dni od skrivnostnega izginotja 27-letnega Splitčana Mateja Periša v Beogradu. Njegov oče Nenad ostaja v srbski prestolnici in čaka na informacije, ki bi ga privedle do sina.

V izjavi za srbski Telegraf je dejal, da mu nista jasni dve stvari: prva je ta, kam je bil namenjen, druga pa, zakaj se je vrnil k Savi. Periš starejši je še vedno prepričan, da je njegov sin živ in da bi se, če bi imel možnost, javil. »On me pozna. Ni treba, da mu kaj sporočim. On pozna svojega očeta in ve, da ga ne bom nič vprašal in da se bova samo vrnila domov,« je dejal.

»Minilo je 30 dni in nihče ne ve, kje je moj sin. Kar vem, je, da je bil njegov mobilni telefon v reki in da je prišel do Velikega vojnega otoka. Nimamo fotografij, kako je Matej šel v vodo niti kako bi prišel iz nje. Ob ogledu posnetkov sem ugotovil, da je moj Matej trikrat poskušal ustaviti taksi. Z dvema taksistoma ni komuniciral, samo s tretjim, ki pa ga je zavrnil. To kaže na to, da je bil nekam namenjen in potreboval je taksi.« Dejal je še, da mu ni jasno, zakaj je je želel nekam oditi, saj je imel reko pred lokalom.

Periš je še razkril, da v ponedeljek prihaja v Beograd hrvaška policija. Kaj mu bodo povedali, ne ve, saj pravi, da o takšnih stvareh ne govorijo po telefonu. Oče se je slišal tudi z Matejevimi prijatelji, ki so bili z njim v Beogradu. »Ne vedo, kaj je z Matejem. Žalostni so, tako kot jaz, ampak ne vedo, kaj se je zgodilo v Gotiku.« Dodal je še, da mu posnetek Mateja ob reki ne pove nič in da ne bi samo na podlagi tega sklepal, da je skočil v reko.