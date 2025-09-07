STRAŠNO

Objavljeni posnetki: V BiH aretirali Slovenko, ki je s porschejem razbila več avtomobilov (VIDEO)

Fotografija: FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

N. Č.
07.09.2025 ob 13:46
N. Č.
07.09.2025 ob 13:46

Državljanka Slovenije D. T., ki je sinoči v Banjaluki s Porschejem trčila v več parkiranih vozil, je imela v krvi okoli dva promila alkohola, so potrdili na policiji za Nezavisne novine.

Nesreča se je zgodila pet minut po polnoči. D. T. naj bi med vožnjo z avtomobilom trčila v več avtomobilov znamke Uudi, toyota in citroën. »Na vozilih, pa tudi na drogu javne razsvetljave, je nastala škoda. Osebo D. T. smo pridržali, saj je preizkus alkoholiziranosti pokazal 2,04 g/kg alkohola v krvi,« so sporočili iz Policijske uprave Banja Luka.

Poglejte tudi posnetek:

