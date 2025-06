Objavljena fotografija zamaskiranega morilca iz ZDA, ki je izvedel atentat (FOTO)

Več sto policistov v Minneapolisu in okolici še vedno išče 57-letnega Vancea Boelterja, ki je osumljen umora nekdanje demokratske predsednice predstavniškega doma kongresa Minnesote Melisse Hortman in njenega moža. Poleg tega naj bi ustrelil in ranil državnega senatorja Johna Hoffmana in soprogo.

Predsednik ZDA Trump je napad označil za grozljiv in zagotovil, da v ZDA takšnega nasilja ne bodo dopuščali.

Hortmana sta bila ustreljena v kraju Brooklyn Park, Hoffmana pa v 15 kilometrov oddaljenem Champlinu, navaja televizija ABC. FBI je za informacije, ki bi pripeljale do prijetja Boelterja, razpisal nagrado 50.000 dolarjev.

Motivi za napad še niso znani, po navedbah nekaterih medijev pa naj bi bil politični. Boelter je nekdanji politični uslužbenec, ki je deloval v istem odboru za razvoj delovne sile kot Hoffman.

V avtomobilu naj bi imel letake z napisom "Nočemo kralja", kar je bilo geslo protestov proti republikanskemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Obenem pa je policija odkrila njegove spletne objave, med katerimi so grožnje demokratskim politikom in klinikam za splav, poroča ABC.

V avtomobilu osumljenca so našli tudi več avtomatskih pušk, pri sebi na begu pa bi naj imel najmanj eno pištolo.

Prijatelje pred kratkim obvestil, da bo morda kmalu mrtev

Oba napada naj bi izvedel zgodaj zjutraj v soboto, pri tem pa naj bi bil oblečen v policista. Na domu Hortmanovih naj bi streljal na policiste, ki so prispeli na kraj, in pobegnil.

Ranjeni državni senator Hoffman je član Demokratske kmečke delavske stranke, ki je povezana z demokrati. Umorjena 55-letna Melissa Hortman, ki je od leta 2017 vodila demokrate v predstavniškem domu Minnesote, je bila odločna zagovornica pravice do splava.

Bila je tudi prijateljica zvezne senatorke slovenskega rodu Amy Klobuchar. Ta je po napadu obsodila nesmiselni zločin in pozvala k umiritvi političnih napetosti v ZDA.

Osumljeni strelec je bil vodja varnostnega podjetja Pretorijanska garda, ki ga je registrirala njegova soproga. Na spletni strani podjetja piše, da je delal na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

Časnik Minnesota Star Tribune je objavil, da je Boelter prijatelje pred kratkim obvestil, da bo morda kmalu mrtev.