Objavili strašne posnetke napada v Gandži (VIDEO in FOTO)

REUTERS Napad v mestu Gandža. REUTERS/Umit Bektas FOTO: Umit Bektas Reuters

V armenskem obstreljevanju mesta Gandža na severozahodu Azerbajdžana je bilo minulo noč ubitih sedem ljudi, so danes sporočile azerbajdžanske oblasti. O napadih poročajo dan po tem, ko je v Gorskem Karabahu po skoraj dveh tednih spopadov v soboto začela veljati prekinitev ognja, za katero sta se dogovorila Armenija in Azerbajdžan.Azerbajdžansko zunanje ministrstvo je danes na družbenem omrežju Twitter sporočilo, da je v nočnih napadih na stanovanjsko naselje v mestu Gandža umrlo sedem ljudi, 33 pa jih je bilo ranjenih, med njimi tudi otroci.Reševalci so z golimi rokami med ruševinami iskali morebitnem preživele. Uspelo jim je izkopati eno truplo, ki so ga odpeljali z reševalnim vozilom. Očividec je poročal, da so ga zjutraj prebudili zvoki velike eksplozije, ki je uničila večje območje eno in dvonadstropnih stanovanjskih stavb.Obrambno ministrstvo Gorskega Karabaha je v odzivu zatrdilo, da armenske oblasti spoštujejo prekinitev ognja. Ob tem je obtožilo azerbajdžanske sile, da napadajo naseljena območja. »Poročila o tem, da so sile iz Gorskega Karabaha obstreljevale Gandžo, so popolna laž,« so še zapisali.Gandža je z nekaj več kot 300.000 prebivalci drugo največje mesto v Azerbajdžanu.Novinar francoske tiskovne agencije AFP v Stepanakertu, upravnem središču Gorskega Karabaha, medtem poroča, da je bilo v mestu vso noč slišati glasne eksplozije.Vodja Gorskega Karabahaje razmere danes sicer opisal kot mirnejše, je pa posvaril, da je prekinitev ognja na trhlih tleh.Njegov tiskovni predstavnikje opozoril, da je bilo obstreljevanje Stepanakerta čez noč kršenje dogovora o prekinitvi ognja in da bi morala mednarodna skupnost prepoznati neodvisnosti območja, da bi se tako končali spopadi.O napadih poročajo dan po tem, ko je v Gorskem Karabahu po skoraj dveh tednih spopadov v soboto začela veljati prekinitev ognja, za katero sta se ob posredovanju Rusije dogovorila Armenija in Azerbajdžan. Podrobnosti prekinitve ognja morata strani še določiti, so pa z območja že v soboto poročali o prvih kršitvah prekinitve ognja.Spor glede Gorskega Karabaha, ki si ga lastita tako Armenija kot Azerbajdžan, sega v 90. leta prejšnjega stoletja, v čas razpada Sovjetske zveze. Območje je pod nadzorom Armenije, mednarodnopravno pa je del Azerbajdžana.