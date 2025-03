Objavili najbolj žalosten posnetek iz Kočanov: »Občutek je grozen, ampak kaj lahko storimo?« (VIDEO)

V Severni Makedoniji poteka sedemdnevno žalovanje po sobotnem požaru v klubu v kraju Kočani, v katerem je umrlo 59 ljudi. Oblasti so obljubile ukrepanje proti odgovornim, v kraju tragedije pa so izbruhnili nemiri. Ker nima kapacitet za zdravljenje vseh ranjencev, je Skopje zaprosilo za tujo pomoč, na kar se je odzvala tudi Slovenija.

Reuters je objavil posnetek, kako bagri na terenu že kopljejo grobove za umrle v grozljivem požaru: »Občutek je grozen, ampak kaj lahko storimo? Občina Kumanovo nas je pripeljala sem, da pomagamo,« je ob posnetju povedal eden od delavcev, ki so pomagali pri kopanju, Ridvan Selami.

Inšpektorat za notranje zadeve bo medtem v luči tragedije v Kočanih v prihodnjih dneh izvedel poostrene inšpekcijske nadzore v slovenskih lokalih, ki organizirajo prireditve, so danes sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Prav tako so že pristopili k pregledu ustreznosti zakonodaje s področja pirotehnike.

V noči na nedeljo je med koncertom skupine DNK v nočnem klubu Pulse v Kočanih izbruhnil požar, ki je terjal 59 življenj, več kot 150 ljudi je poškodovanih. Požar naj bi povzročila pirotehnika, ogenj pa se je hitro razširil. V prenatrpanem, nelegalno delujočem klubu je izbruhnila panika, večina žrtev je umrla v stampedu.

Oblasti so zaslišale najmanj 20 ljudi, med njimi nekdanjega ministra Kreshnika Bekteshija. Napovedane so nove aretacije, tudi znotraj državnih institucij. Notranji minister Panče Toškovski je opozoril na korupcijo v državi.

Vlada je razglasila sedemdnevno žalovanje in izredne nadzore klubov. Župan Kočanov je odstopil, protesti so prerasli v nemire. Premier Hristjan Mickoski je obiskal ranjene in obljubil kaznovanje odgovornih.

Severna Makedonija je zaprosila za pomoč EU. Poškodovane zdravijo v tujini, Slovenija jih bo sprejela do štiri. Evropska komisija bo sofinancirala transport. Po tragediji bo v Sloveniji izveden poostren nadzor lokalov in pregled zakonodaje o pirotehniki.