Obglavil je sojetnika

Rešetke celice so bile zakrite z rjuho.

Ameriške kazenske institucije imajo slab sloves; v resnici so nekatere po zloglasnosti in razmerah, ki vladajo v njih, na ravni zaporov tretjega sveta. To potrjuje tudi umor v državni kalifornijski jetnišnici Corcoran, ki se je sicer zgodil že marca 2019, a v sklopu uradne preiskave so šele zdaj na dan prišle nenavadne podrobnosti.Za začetek je preiskovalcem v oči padlo dejstvo, da pazniki umora najprej sploh niso opazili.je tistega marčevskega dne zgodaj zjutraj v celici napadel sojetnika, ga več ur sistematično mučil in mu na koncu odrezal glavo z improviziranim rezilom. Dogajanja menda niso opazili ne pazniki ne drugi jetniki. Še več, pazniki trupla niso našli niti pri jutranjem postroju, saj je bila na rešetkah celice obešena bela rjuha: zjutraj niso niti pokukali v celico.Družina Luisa Romera je proti kalifornijski direkciji za izvrševanje zapornih kazni vložila tožbo, v kateri ji očita hudo malomarnost. Poleg tega ji zameri dejstvo, da so Romera, ki je v zaporu zaradi umora, zagrešenega v najstniških letih, ko je bil član tolpe, sicer preživel že 27 let, a se je menda bližal njegov pogojni izpust, dali v celico s »satanističnim« morilcem, ki je že večkrat napadel sojetnike. Močno tetovirani Osuna je bil leta 2017 obsojen na dosmrtno ječo zaradi mučenja in umora, na sojenju pa se je norčeval iz žrtvine družine ter se hvalisal, da uživa v trpinčenju ljudi. Zdaj je na zaprtem psihiatričnem oddelku jetnišnice Salinas Valley, sodnik pa je razsodil, da ni dovolj priseben, da bi mu lahko sodili zaradi umora Luisa Romera.