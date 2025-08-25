Občinskega uradnika posneli med uživanjem drog?! Ob njem revolver in nož (VIDEO)

Luan Gaši, vodja sektorja za premoženjske zadeve v občini Peć, je bil prijet po objavi posnetka, ki ga prikazuje, kako domnevno uživa mamila, na mizi pa ima revolver in nož. Za orožje naj bi sicer imel dovoljenje.

Posnetek občinskega uradnika je objavil portal KALLXO.com, v katerem je navedeno, da so občinskega uradnika aretiran v sredo. Po zaslišanju so osumljenca izpustili, da se brani s prostosti.

»Aretirali so ga, preiskali pa so tudi pisarno in hišo. Policija je po nalogu tožilstva zasegla orožje, ki ga bodo poslali na pregled, da bi ugotovili, ali je bilo uporabljeno v kaznivem dejanju, hkrati pa so bile obveščene tudi institucije, pristojne za dovoljenja za orožje,« je povedal tiskovni predstavnik tožilstva v Peći.