Občan pospravljal pomožni prostor, pa doživel hud šok: policija je takoj reagirala

Med čiščenjem pomožnih prostorov je 51-letnik z območja Osijeka našel večjo količino razstreliva, avtomatskega strelnega orožja in streliva, je v sporočila osiješko-baranjska policija.

Orožarna in pol

Gre za 12 ročnih granat, tromblonsko mino, štiri avtomatske puške, 700 nabojev, 26 nabojnikov za avtomatske puške, protiletalski naboj, sedem nabojev in pet bajonetov.

Na kraj najdbe je prišel policist in varno odstranil bombe, orožje in strelivo, so še sporočili s policije.