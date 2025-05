Ob truplih moškega (45) in ženske (58) našli mačko, ki je preživela 120-metrski padec (FOTO)

Mačka je ta teden v ZDA preživela okoli 120-metrski padec v narodnem parku Bryce Canyon v ameriški zvezni državi Utah. Padla naj bi skupaj s parom, ki pa nesreče ni preživel, poročajo ameriški mediji.

Mačko so našli v mehki nosilki, ki je bila umazana in strgana, vendar je padec dobro preživela. Pri zavetišču za živali ocenjujejo, da je tigrasta mačka stara okoli 12 let, dali so ji ime Mirage.

Utrpela je nekaj zlomljenih reber in zob, sicer pa je njeno stanje dobro, so še sporočili iz zavetišča.

Mačko so našli ob truplih 45-letnika in 58-letnice, ki naj bi padla z razgledne ploščadi skupaj s štirinožno prijateljico. Par naj bi preplezal zaščitno ograjo, vzrok padca pa ni znan, je sporočila policija.