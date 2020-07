Ob jezeru umorili sedem mladostnikov

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Jezero leži 80 kilometrov od prestolnice, od koder so prišle na obisk nekatere od žrtev. FOTO: Sl_photography/Getty Images

Strahotna smrt je doletela skupino mladostnikov med izletom ob jezeru Gatun, kakšnih 80 kilometrov od panamske prestolnice. Sedmerica, štiri ženske in trije moški, je umrla zaradi strelov, kot je kazalo na prvi pogled, pa se je krvavi obračun zgodil med oboroženim ropom.Žrtve so bile stare od 17 do 22 let, še šest mladostnikov iz skupine pa je morilcem pobegnilo; ti so v paniki pozneje pojasnjevali, da sta jim za petami dva oborožena moška, ki naj bi jih oropala denarnic in drugih dragocenosti, potem pa začela streljati. Pet trupel je policija odkrila v zapuščenem bunkerju ob jezeru, dve sta ležali v bližnjem gozdu, vsako na svojem koncu, vsi najstniki pa so bili ustreljeni v glavo.Kot je znano, je trinajsterica v petek dopoldne odrinila proti priljubljenemu jezeru, med izletom naj bi veslali in plavali, so načrtovali. V petek zvečer bi se morali vrniti, a jih ni bilo, in stekla je obsežna iskalna akcija. V soboto se je začelo razkrivati srhljivo dogajanje, sploh ko je pot domov našla šokirana preživela šesterica in razodela, kaj jih je doletelo.V nekaj urah so odkrili vsa trupla, prijeli pa so tudi enega osumljenca, ki – tako kakor večina žrtev – prihaja iz kraja Valle Verde; nekatere od žrtev so prišle na obisk k prijateljem iz Panama Cityja. Kot je pojasnil eden od preživelih, naj bi eden od strelcev eno od žrtev poklical po imenu, kar nakazuje, da so napadalci poznali umorjene in da je bil pokol načrtovan, toda prijeti zanika kakršno koli poznanstvo in sploh vpletenost. Pri njem niso našli nobene od ukradenih dragocenosti. Med umorjenimi sta dva študenta, preostali so dijaki srednje šole; dve dekleti sta sestri, je še razodela panamska policija.Ta bo ugotavljala tudi morebitno mamilarsko ozadje, v zapuščenem bunkerju, ki so ga med drugo svetovno vojno postavili Američani, naj bi se zbirali preprodajalci, a policija za zdaj ni povezala nobene od žrtev ali preživelih, pa tudi prijetega osumljenca ne, z drogo. Preživelih šest zdaj tesno sodeluje s preiskovalci, s katerimi so se tudi že vrnili na kraj krvavega obračuna in opravili rekonstrukcijo dogajanja; osumljenec ostaja v priporu, za drugim strelcem pa se je izgubila vsaka sled.