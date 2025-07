Ob črnogorski obali hud požar: evakuirali hotel, plameni ogrožali hiše in turiste (VIDEO)

V črnogorskem priobalnem kraju Njivice v občini Herceg Novi je v petek izbruhnil obsežen gozdni požar, ki je v hipu ogrozil stanovanjske hiše, apartmaje in hotel. Gasilci so požar do večera spravili pod nadzor, a nevarnost še ni povsem mimo. Sumijo, da je vzrok požara človeški faktor, poroča črnogorska radiotelevizija RTCG.

Plameni so se zaradi vetra hitro širili, ogenj pa je v nekaj trenutkih zajel širše območje med Njivicami in Žvinjami. Na terenu je posredovalo šest gasilskih vozil in okoli 20 gasilcev. Pomagali sta jim tudi cisterni podjetij Vodovod in Čistoća, ki sta močili okolico, da bi preprečili širitev požara, katerega smer se je zaradi vetra nenehno spreminjala.

Gasilcem iz Herceg Novega so na pomoč priskočile ekipe iz Tivta in Kotorja, skupaj pa jim je uspelo zajeziti ognjene zublje, tik preden bi dosegli stavbe z ljudmi.

Ogenj nevarno približal hotelu

Najbolj dramatično je bilo pri hotelu Ibero Star, kjer je ogenj nevarno približal objektu, zato so turiste evakuirali s čolni. Le hitra intervencija gasilcev in nenehno zalivanje okolice je preprečilo najhujše.

Dogajanje na terenu si je ogledal tudi predsednik občine Herceg Novi Stevan Katić, ki je poudaril pomen hitrega odziva gasilskih služb. Medtem so požar omejili tudi v bližnjem Trebinju, na skrajnem jugu Bosne in Hercegovine, kjer se je stanje prav tako za nekaj časa povsem zaostrilo.

Dve gasilski ekipi ostajata na območju, kjer bosta ponoči dežurali in nadzorovali teren.