Novorojenček v vrečki, zapustila ga je 33-letnica.

Rešila sta ga v zadnjem hipu.

Najprej sta mislila, da so v platneni vrečki pasji ali mačji mladiči. A ko sta pokukala vanjo, sta onemela, saj sta uzrla otroka! Neverjetna najdba je pretresla vas Živinice blizu Tuzle v Bosni in Hercegovini, mater, odgovorno za novorojenčkovo življenje, pa so že prijeli.Novorojenčka, oblečenega in ovitega v odejo, sta rešila v zadnjem hipu, so se zdravniki zahvalili prijateljemain, ki sta vrečko našla ob cesti na poti na delo. Še dobro, da je otrok zmogel še toliko moči, da je jokal; tiho, a vztrajno, povesta mlada moška, ki sta nemudoma poklicala policijo in reševalce. V bolnišnici so potrdili, da je otrok star komaj en dan, zdrav, a močno prezebel in sestradan. Če bi ga našli uro pozneje, bi bilo verjetno prepozno, saj se je kmalu ulil silovit dež, so si oddahnili zdravniki in potrdili, da otrok ni v smrtni nevarnosti, njegovo stanje je stabilno. Do nadaljnjega bodo zanj skrbeli v UKC Tuzla, potem ga bo prevzel pristojni center za socialno delo.Zgodba staršev ubogega otroka, ki so jo nedvomno zaznamovale žalost in stiske, še ni znana, policija pa je potrdila le, da so odkrili mater: gre za 33-letnico, domačinko iz Živinic. Zakaj se je novorojenčku tako okrutno odpovedala in zakaj ni poiskala pomoči, ni znano, bo pa podrobnosti gotovo zaupala med pridržanjem.