NA HRVAŠKEM

Novorojenček umrl nasilne smrti, policisti pridržali mamo

Ženska naj bi le nekaj ur prej rodila sama v stanovanjski hiši v okolici Ploč.
Fotografija: Mamo so aretirali (fotografija je simbolična). FOTO: Igor Soban/pixsell
Odpri galerijo
Mamo so aretirali (fotografija je simbolična). FOTO: Igor Soban/pixsell

B. K. P.
13.08.2025 ob 13:33
13.08.2025 ob 13:33
B. K. P.
13.08.2025 ob 13:33
13.08.2025 ob 13:33

Poslušajte

Čas branja: 0:55 min.

Pisali smo, da so policisti minuli konec tedna v družinski hiši v okolici Ploč našli truplo dojenčka, nemudoma so tudi sprožili preiskavo, ki je zdaj obrodila sadove.

Obdukcija, ki so jo opravili v bolnišnici v Dubrovniku, je pokazala, da je otrok umrl nasilne smrti, policisti pa so aretirali njegovo 28-letno mamo. Ta je bila v slabem zdravstvenem stanju, zato so jo najprej prepeljali v bolnišnico, nato pa v policijsko pridržanje, kjer jo čaka zaslišanje.

Po neuradnih informacijah portala Slobodna Dalmacija naj bi ženska rodila sama v stanovanjski hiši le nekaj ur prej, truplo novorojenčka pa naj bi v stanovanju našel eden od družinskih članov in poklical policiste.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

novorojenček Hrvaška policija smrt

Priporočamo

Slovenec posnel, kako prevaža poln kombi denarja iz Banke Slovenije, usuli so se komentarji
Starša hitela k hudo poškodovanemu sinu v Ljubljani, zdaj se je oglasil voznik črnega audija (FOTO)
Ste videli, kako se je Goran Dragić odzval na dogajanje v reprezentanci? Z eno objavo je vse povedal (FOTO)
Gledali bikoborbe, nato še med njimi izbruhnil pretep

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Komentarji:

Priporočamo

Slovenec posnel, kako prevaža poln kombi denarja iz Banke Slovenije, usuli so se komentarji
Starša hitela k hudo poškodovanemu sinu v Ljubljani, zdaj se je oglasil voznik črnega audija (FOTO)
Ste videli, kako se je Goran Dragić odzval na dogajanje v reprezentanci? Z eno objavo je vse povedal (FOTO)
Gledali bikoborbe, nato še med njimi izbruhnil pretep

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.