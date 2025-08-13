Novorojenček umrl nasilne smrti, policisti pridržali mamo

Pisali smo, da so policisti minuli konec tedna v družinski hiši v okolici Ploč našli truplo dojenčka, nemudoma so tudi sprožili preiskavo, ki je zdaj obrodila sadove.

Obdukcija, ki so jo opravili v bolnišnici v Dubrovniku, je pokazala, da je otrok umrl nasilne smrti, policisti pa so aretirali njegovo 28-letno mamo. Ta je bila v slabem zdravstvenem stanju, zato so jo najprej prepeljali v bolnišnico, nato pa v policijsko pridržanje, kjer jo čaka zaslišanje.

Po neuradnih informacijah portala Slobodna Dalmacija naj bi ženska rodila sama v stanovanjski hiši le nekaj ur prej, truplo novorojenčka pa naj bi v stanovanju našel eden od družinskih članov in poklical policiste.