Novo o brutalnem posilstvu deklice(13): priznal krivdo, a ne za smrt

Priznal krivdo, a ne za smrt in posilstvo

Poročali smo že, da so na Dunaju. Policija je ugotovila, da je bilavečkrat posiljena, drogirana, nato so jo zadušili v stanovanju v dunajskem okrožju Donaustadt.Avstrijska policija je zdaj objavila, da so jo drogirali s kar 11 tabletami ekstazija in nato večkrat brutalno posili. Nesrečna deklica je nato izgubila zavest in se ni več zbudila.Grozljivega dejanja so osumili četverico, prvoosumljeni je njen 18-letni fant, po rodu Afganistanec. Ostali osumljeni so stari od 16 do 23 let. Trije so v priporu, za enim so razpisali tiralico. Osumljenci krivdo za grozljivo dogajanje sicer prenašajo druga na drugega in trdijo, da popolnoma nič nimajo s smrtjo deklice.Kot poročajo avstrijski mediji, je 18-letnik najprej molčal, nato pa je po nasvetu odvetnika priznal krivdo, a ne za posilstvo in smrt nesrečne 13-letnica. Priznal je le, da Leonie ni pomagal, ko je bilo njeno življenje v neposredni nevarnosti.Zakaj deklici ni pomagal, zakaj ni preprečil drogiranja in posiljevanja? O tem 18- letnik molči, a če ne prej, bo to moral seveda pojasniti na sodišču.Da je posiljeval, pa mu za zdaj še niso dokazali, ker na telesu žrtve niso našli DNK sledi.