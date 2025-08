Novinarko napadel lopov tik pred javljanjem v živo, vse ujela kamera (VIDEO)

Brazilska televizijska novinarka Clara Nery je doživela nekaj nepričakovanega, tik preden se je v živo javila v program. Med pripravami na neposredni prenos za jutranjo oddajo Bora Brasil na televizijski mreži Band jo je na pločniku v Riu de Janeiru napadel moški na motorju, ki ji je iz rok iztrgal telefon.

Kot je razvidno iz posnetka, ki je zaokrožil po spletu, je bila Clara osredotočena na zaslon svojega mobilnega telefona, medtem ko se je v ozadju približeval motorist. Ko se je peljal mimo nje, je iztegnil roko in zagrabil telefon, Clara pa je zavpila in stekla za njim.

Po napadu je razkrila, da nepridipravu ni uspelo pobegniti s telefonom, saj ga je močno držala. »Stala sem s hrbtom proti njemu, ko je z motorjem pripeljal po pločniku in poskušal vzeti moj telefon. V videu se vidi trenutek, ko iztegne roko in ga zagrabi. Na srečo sem ga močno držala,« je povedala.

Dogodek se je zgodil v ponedeljek, 28. julija. Posredovala je vojaška policija Ria de Janeira, ki je takoj začela iskalno akcijo po južnem delu mesta. Osumljenec se je sprva izmaknil, a so s pomočjo nadzornih kamer pridobili jasen posnetek njegovega obraza, ki naj bi pripomogel k identifikaciji.

»Takih napadov je vse več ...«

Na družbenih omrežjih se je Clara oglasila z videoposnetkom in pomirila sledilce: »Zdaj, ko sem se pomirila, sporočam, da je vse v redu. Veliko ljudi me je spraševalo, če sem bila poškodovana ali če je bil telefon uničen. Nisem bila ranjena, telefon pa je ostal cel – ni se poškodoval, ko je padel.«

Poudarila je, da je dogodek še posebej vznemirljiv, ker se je zgodil tik pred prenosom v živo, pri čemer je bil ob njej tudi snemalec Leonardo Teixeira. Na srečo sta imela tako ona kot snemalec že vklopljene snemalne naprave, zato je bil napad v celoti dokumentiran. Posnetke sta predala vojaški in civilni policiji.

»Vprašanje pa je, ali bo ostal v priporu«

Clara je v objavi opozorila tudi na pogosto težavo brazilskega sodstva. »Zdaj pa ostaja vprašanje, ali bo, če ga ujamejo, res ostal v priporu. Vidimo veliko takih primerov – in še hujših – kjer so napadalci oboroženi, žrtve pa močno ogrožene, a so storilci po hitrem postopku izpuščeni. Včasih že po nekaj dneh ali celo med zaslišanjem,« je kritično zapisala.

Poudarila je, da to ni osamljen primer, število takšnih tatvin pa narašča. Le junija letos so po podatkih Inštituta za javno varnost Ria de Janeira ukradli več kot 2300 mobilnikov, kar je 27 % več kot junija lani (1808 primerov).