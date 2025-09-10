Novi ubežnik na seznamu najbolj iskanih v EU! ZDA ponujajo rekordno visoko nagrado (FOTO)

Na seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropski uniji je dodano ime osumljenca za visoko profiliran kibernetski kriminal. Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je razpisalo nagrado do 10 milijonov dolarjev za kakršnekoli informacije, ki bi privedle do njegove aretacije.

Gre za ukrajinskega državljana Volodimirja Viktoroviča Timoščuka, za katerega verjamejo, da je vodilna figura v organizirani kriminalni mreži. Ta skupina je odgovorna za obsežen napad z izsiljevalsko programsko opremo na norveško podjetje za proizvodnjo aluminija leta 2019, pa tudi za vrsto drugih kibernetskih napadov po svetu. Zaradi tega ga išče več držav, pri čemer velja za prednostno tarčo mednarodnih policijskih agencij.

Identifikacija osumljenca je rezultat zahtevne mednarodne preiskave programske opreme, ki je povzročila škodo v višini več milijard dolarjev. Preiskavo, ki jo je podprl Europol, so izvajali preiskovalci iz Francije, Nemčije, Norveške, Švice, Ukrajine, Združenega kraljestva in ZDA, v sodelovanju z Europolom in Eurojustom.

Pridržanih več članov

V okviru preiskave je bilo v Ukrajini že pridržanih več članov te kriminalne mreže. »Policijskim agencijam je uspelo razkriti celotno strukturo skupine ter identificirati akterje na vseh ravneh – od razvijalcev zlonamerne programske opreme in strokovnjakov za vdore v sisteme do pralcev denarja, odgovornih za upravljanje nezakonitih prihodkov. Ugotovljeno je bilo, da je iskani ubežnik pri svojih napadih uporabljal ransomware, znan kot LockerGoga,« je sporočil Europol.

Ransomware je vrsta zlonamerne programske opreme (virusa), ki okuži računalnik ali celotno omrežje in uporabniku zaklene dostop do podatkov. Običajno napadalci datoteke šifrirajo ter zahtevajo odkupnino (ang. ransom) – največkrat v kriptovalutah – v zameno za ključ, s katerim bi lahko podatke odklenili.

Europol je napovedal, da bo še naprej nudil podporo v mednarodni iskalni akciji za ubežnikom ter poziva javnost, naj obišče spletno stran EU Most Wanted in posreduje vse informacije, ki bi lahko pomagale pri privedbi osumljenca pred roko pravice. Profil novo dodanega kibernetskega kriminalca je zdaj tam že aktiven.

EMPACT v boju proti mednarodnemu kriminalu

»Evropska multidisciplinarna platforma proti kriminalnim grožnjam (EMPACT) se ukvarja z najpomembnejšimi grožnjami organiziranega in hudega mednarodnega kriminala, ki vpliva na EU. Krepi obveščevalno, strateško in operativno sodelovanje med nacionalnimi oblastmi, institucijami in organi EU ter mednarodnimi partnerji. Deluje v štiriletnih ciklih, usmerjenih v skupne prioritete EU v boju proti kriminalu,« so še sporočili z Europola.