DESETMILIJONSKA NAGRADA

Novi ubežnik na seznamu najbolj iskanih v EU! ZDA ponujajo rekordno visoko nagrado (FOTO)

Identifikacija osumljenca je rezultat zahtevne mednarodne preiskave.
Fotografija: FILE PHOTO: A hooded man holds a laptop computer as cyber code is projected on him in this illustration picture taken on May 13, 2017. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo FOTO: Kacper Pempel Reuters
Odpri galerijo
FILE PHOTO: A hooded man holds a laptop computer as cyber code is projected on him in this illustration picture taken on May 13, 2017. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo FOTO: Kacper Pempel Reuters

N. P.
10.09.2025 ob 15:32
10.09.2025 ob 15:32
N. P.
10.09.2025 ob 15:32
10.09.2025 ob 15:32

Poslušajte

Čas branja: 2:58 min.

Na seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropski uniji je dodano ime osumljenca za visoko profiliran kibernetski kriminal. Ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) je razpisalo nagrado do 10 milijonov dolarjev za kakršnekoli informacije, ki bi privedle do njegove aretacije.

Gre za ukrajinskega državljana Volodimirja Viktoroviča Timoščuka, za katerega verjamejo, da je vodilna figura v organizirani kriminalni mreži. Ta skupina je odgovorna za obsežen napad z izsiljevalsko programsko opremo na norveško podjetje za proizvodnjo aluminija leta 2019, pa tudi za vrsto drugih kibernetskih napadov po svetu. Zaradi tega ga išče več držav, pri čemer velja za prednostno tarčo mednarodnih policijskih agencij.

Identifikacija osumljenca je rezultat zahtevne mednarodne preiskave programske opreme, ki je povzročila škodo v višini več milijard dolarjev. Preiskavo, ki jo je podprl Europol, so izvajali preiskovalci iz Francije, Nemčije, Norveške, Švice, Ukrajine, Združenega kraljestva in ZDA, v sodelovanju z Europolom in Eurojustom.

Pridržanih več članov 

V okviru preiskave je bilo v Ukrajini že pridržanih več članov te kriminalne mreže. »Policijskim agencijam je uspelo razkriti celotno strukturo skupine ter identificirati akterje na vseh ravneh – od razvijalcev zlonamerne programske opreme in strokovnjakov za vdore v sisteme do pralcev denarja, odgovornih za upravljanje nezakonitih prihodkov. Ugotovljeno je bilo, da je iskani ubežnik pri svojih napadih uporabljal ransomware, znan kot LockerGoga,« je sporočil Europol.

Ransomware je vrsta zlonamerne programske opreme (virusa), ki okuži računalnik ali celotno omrežje in uporabniku zaklene dostop do podatkov. Običajno napadalci datoteke šifrirajo ter zahtevajo odkupnino (ang. ransom) – največkrat v kriptovalutah – v zameno za ključ, s katerim bi lahko podatke odklenili.

Europol je napovedal, da bo še naprej nudil podporo v mednarodni iskalni akciji za ubežnikom ter poziva javnost, naj obišče spletno stran EU Most Wanted in posreduje vse informacije, ki bi lahko pomagale pri privedbi osumljenca pred roko pravice. Profil novo dodanega kibernetskega kriminalca je zdaj tam že aktiven.

EMPACT v boju proti mednarodnemu kriminalu

»Evropska multidisciplinarna platforma proti kriminalnim grožnjam (EMPACT) se ukvarja z najpomembnejšimi grožnjami organiziranega in hudega mednarodnega kriminala, ki vpliva na EU. Krepi obveščevalno, strateško in operativno sodelovanje med nacionalnimi oblastmi, institucijami in organi EU ter mednarodnimi partnerji. Deluje v štiriletnih ciklih, usmerjenih v skupne prioritete EU v boju proti kriminalu,« so še sporočili z Europola.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Europol preiskava policija Ukrajina goljufija Interpol kibernetska varnost heker kibernetski napad

Priporočamo

Drama v Ljubljani: policisti vklenili žensko, poglejte, kaj so našli pri njej
V Strunjanu ogorčeni: početje obiskovalcev na plaži se jim zdi skrajno neprimerno
Nogometni svet žaluje: umrl komaj 24-letni slovenski nogometaš
Jan Plestenjak ima novo, skupaj z Moniko razkrivata presenečenje (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Drama v Ljubljani: policisti vklenili žensko, poglejte, kaj so našli pri njej
V Strunjanu ogorčeni: početje obiskovalcev na plaži se jim zdi skrajno neprimerno
Nogometni svet žaluje: umrl komaj 24-letni slovenski nogometaš
Jan Plestenjak ima novo, skupaj z Moniko razkrivata presenečenje (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.