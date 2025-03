Nove podrobnosti o umoru v Zagrebu: hči je mater zadavila

Policija je objavila nove informacije o sobotnem umoru, ki se je zgodil v zagrebškem naselju Vrbani. V stanovanju na Siječanjski ulici je 62-letna hči umorila svojo 84-letno mater, pišejo hrvaški mediji.

Po doslej znanih podatkih se je zločin zgodil med 13.30 in 14.00 uro. Preiskava je pokazala, da je hči mater usmrtila z davljenjem, so potrdili s Policijske uprave zagrebške.

Na kraju dogodka so opravili ogled, ki ga je vodila dežurna namestnica županijskega državnega tožilca v Zagrebu, v sodelovanju s policijskimi preiskovalci ter službo za ogled in kriminalistično tehniko. Po končanem ogledu so truplo prepeljali na Inštitut za sodno medicino in kriminalistiko.

Osumljenka je od sobote pod policijskim nadzorom, kriminalistična preiskava pa se nadaljuje.