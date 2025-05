Novi dokazi v primeru izginotja Madeleine McCann: v tovarni osumljenca našli trdi disk

V preiskavi enega najbolj odmevnih primerov izginotja otroka v zadnjih desetletjih so britanski mediji razkrili nove podrobnosti. Kot poroča The Telegraph, so v zapuščeni tovarni, ki jo je leta 2008 za 20.000 funtov kupil glavni osumljenec Christian Brückner, našli trdi disk z domnevnimi dokazi, da je Maddie umrla.

Glavni osumljenec in domnevni dokazi

Nemški tožilci verjamejo, da je Brückner ubil tri leta staro britansko deklico Madeleine McCann leta 2007, medtem ko je bila z družino na počitnicah v portugalskem letovišču Praia da Luz.

Po podatkih britanskih virov naj bi policisti našli tudi zavarovalno polico, ki potrjuje Brücknerjevo prisotnost na glasbenem festivalu, kjer naj bi priznal uboj deklice.

Že leta 2016 je policijski pes v zapuščeni stavbi odkril dokaze, med drugim otroška oblačila, igrače, maske, kemikalije in orožje.

Christian Brückner. FOTO: Pool Via Reuters

Policija je tedaj zasegla šest USB-ključkov in dve spominski kartici. Na eni je bil zapis, kjer Brückner opisuje, kako je omamil mater in hčer pred vrtcem, na drugi pa govor o zlorabi štiriletne deklice. Med dokazi so tudi Skype pogovori z drugimi pedofili – v enem od njih je dejal, da želi »ujeti nekaj majhnega in to uporabljati več dni«.

Našli so tudi več kot 75 otroških kopalk, skupaj z igračami in otroškimi kolesi. Brücknerjev navigacijski sistem naj bi kazal, da je bil večkrat na območju Algarveja tudi po Madeleininem izginotju.

Pretekla obsodba in aktualni status

Christian Brückner trenutno prestaja sedemletno zaporno kazen v zaporu Sehnde blizu Hannovra zaradi posilstva starejše ženske v Praia da Luzu. Oktobra lani je bil sicer oproščen več obtožb spolnega nasilja. V priporu naj bi ostal še leto dni zaradi omenjene obsodbe, sam pa vztrajno zanika vsakršno vpletenost v izginotje Madeleine McCann.