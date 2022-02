Novi dokazi? Še vedno imajo upanje, da je Matej živ

Iskalna akcija za 27-letnim Splitčanom Matejem Perišem se je prevesila v 36. dan. Novih informacij o njegovem izginotju ni, je pa za HRT o sodelovanju med hrvaško in srbsko policijo spregovoril Igor Jurić, vodja Centra za pogrešane in zlorabljene otroke. Meni, da gre za povsem običajno sodelovanje, in pričakuje, da bodo kmalu jasne nove informacije, čeprav je razočaran nad tem, da hrvaška in srbska policija javnosti nista pojasnili, kaj se dogaja.

»Vse je potihnilo, zaradi tega se pojavljajo razne špekulacije in teorije zarot, kar pa ni dobro za preiskavo niti za Matejevo družino,« je dejal Jurić. Pravi, da je zdaj ključno, da s pomočjo baznih postaj in mobilnega telefona pridobijo čim več dokazov. »To je bilo ključno v najdbi Tijaninega (Tijana je bila Jurićeva hči, umorjena leta 2014, stara komaj 15 let; op. p.) morilca in odkritju njenega trupla. Ker je bazna postaja dve in pol ure kasneje zaznala signal imamo upanje, da je Matej še živ.«