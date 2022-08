Nove podrobnosti tragedija brez primere: med žrtvami tudi otroci (FOTO in VIDEO)

V Črnogorskem naselju Cetinja se je zgodila nepredstavljiva tragedija. Pod streli 34-letnega Vuka Borilovića je umrlo 11 oseb, šest je ranjenih. Svoj strelski pohod naj bi začel po prepiru s podnajemniki. Ko je ubil njih, se je sprehodil po ulici, streljal je na staro in mlado. Streljal je tudi na policiste.

Hrvaški in črnogorski mediji so najprej poročali, da je ubil svojo družino, nato pa so na dan prišle informacije, da je ubil podnajemnike. Ker naj bi zamujali s plačilom najemnine, se je vnel prepir, ki je bil povod za začetek strelskega pohoda. Vse skupaj se je začelo ob 15.05 uri in je trajalo slabo uro, ko so Borilovića ustavili.

Državna Tožilka Andrijana Nastić je po ogledu kraja zločina za TV Vijesti dejala, da sta bila ubita dva otroka in da je napadalca ubil občan in ne policija, kot so poročali na začetku. Razkrila je, da so na kraju našli devet mrtvih oseb, dve pa sta umrli v kliničnem centru. Po njenih besedah je šest hospitaliziranih, od teh dva v cetinjski bolnišnici, štirje v kliničnem centru, en od teh je policist.

TV Vijesti še poročajo, da je po besedah očividcev strelec najprej ubil najemnico in njena dva otroka, nato je poklical njenega moža, ki je bil na poti in mu povedal, kaj je naredil. Zatem je začel svoj strelski pohod in streljal na sosede in mimoidoče.

Forenziki na delu FOTO: Stevo Vasiljevic Reuters

Po strašnem dogodku, ki je pretresel celotno regijo se je oglasil politični vrh. Črnogorski premier Dritan Abazović je dejal, da gre za tragedijo, ki je Črna gora ne pomni. Pozval je državljane, naj bodo z mislimi pri družinah žrtev. Napovedal je, da bo vlada razglasila tridnevno žalovanje.

V streljanju so v cetinjski bolnišnici hospitalizirali štiri osebe, dve so premestili v klinični center Podgorica, tri so morali pod nujno operirati. Poškodobe enega sp izjemno hude, saj gre za poškodbe glave in prsnega koša.

»Vučko je ustrelil ženo, šel je na ulico in streljal vse po vrsti. Streljal je v otroke, starejše žensk … ni gledal, v koga strelja. Ubil je tudi mojega prijatelja, avtomehanika, ki se je slučajno znašel na ulici,« je povedal eden izmed občanov nesrečnega mesta.