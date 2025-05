Nove podrobnosti o Tijani, ki se je odvezala s padala: »Ni kazala strahu pred letenjem ali višino«

Balkan je še vedno pretresen zaradi tragedije v Budvi, ko je v grozljivi nesreči umrla Tijana R. (19), potem ko se je med parasailingom odvezala z jeklenice. Potem ko je v javnost prišla novica o nesreči, se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek, ki prikazuje trenutek, ko je padla z velike višine. Dekle, ki leti s padalom, pritrjenim na gliser, si začne odpenjati varnostne pasove, nato pa z višine približno 50 metrov pade v morje.

Zdaj se je oglasil lastnik agencije za vodne športe Mirko Krdžić, ki je dejal, da je preiskava v teku in da bodo obdukcija ter tehnični pregled gliserja, padala in druge opreme pokazali, ali je šlo za napake na njihovi strani ali pa si je dekle v trenutku panike odpelo varnostni pas.

»Ni kazala strahu pred letenjem ali višino«

»Pilot, ki je vozil gliser padcu nesrečnega dekleta ni mogel govoriti. Na kraj nesreče sem šel takoj, ko sem bil obveščen. To delo opravljam že 20 let, kar je več kot tisoč letov, in vse je bilo v redu,« je izjavil za Blic.

»Po tragediji sem bil na policijski postaji do 23. ure, dopoldan pa sem preživel v luški kapitaniji Budva, kjer sem dajal izjave. Preiskava še poteka in preverja se, kako je posnetek dogodka pricurljal v javnost. Potekajo tehnični pregledi vse opreme, čakajo se izvidi obdukcije,« je dodal.

Povedal je tudi, da je bila pred poletom dobro razpoložena in vesela.

»Ni kazala strahu pred letenjem ali višino. Na začetku je pomahala prijateljem, ki so bili na plaži, ti pa njej. Ne vemo, kaj se je zgodilo in zakaj si je odpela pasove in skočila ven. Predvidevam, da tega ni storila zavestno, ampak v trenutku nenadnega strahu,« je pojasnil.