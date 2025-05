Nove podrobnosti o Slovenki, ki so jo na meji prijeli s tremi otoki

Na mejnem prehodu Bajakovo so hrvaški cariniki in policisti 15. februarja 2025 med izstopom iz Hrvaške pregledali vozilo 40-letne ženske in pri tem odkrili skoraj 23 kilogramov kokaina ter dve pištoli Glock s petimi praznimi nabojniki.

Hrvaško državno tožilstvo (ODO Vinkovci) je proti ženski, ki ima slovensko in slovaško državljanstvo, vložilo obtožnico zaradi zlorabe drog in izogibanja carinskemu nadzoru, hkrati pa predlagalo podaljšanje pripora zaradi nevarnosti pobega in ponovitve kaznivih dejanj, piše danes Večernji list.

Zasežena droga bi bila na trgu vredna okoli dva milijona evrov. Foto: Carinska uprava RH

Otroci za krinko?

Po navedbah tožilstva je imela ženska, ki ima dvojno državljanstvo – slovensko in slovaško – v vozilu posebej prirejen skrit prostor, v katerem je bilo shranjenih 20 paketov kokaina, skupne teže 22,724 kilograma. Poleg mamil so v istem prostoru našli tudi dve pištoli znamke Glock. Droga je bila, kot so ugotovili preiskovalci, namenjena nadaljnji preprodaji.

Kokain je skrila v luknjah pod sedeži vozila. Foto: Carinska uprava RH

Še bolj pretresljivo je dejstvo, da so v vozilu našli tudi tri mladoletne otroke. Ni jasno, ali so otroci v kakršnemkoli sorodstvenem razmerju z obtoženo, vendar policija sumi, da so bili v vozilu kot krinka – z namenom odvračanja pozornosti carinikov ob morebitnem nadzoru.

Postopek proti 40-letnici se nadaljuje, tožilstvo pa vztraja, da ostane v priporu zaradi visoke verjetnosti pobega in nevarnosti, da bi kazniva dejanja ponovila.