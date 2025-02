Nove podrobnosti iz Brčkega, kjer so našli 31 otrok: »Deklice odpeljali h ginekologu« (VIDEO)

Novinarka televizije Bosne in Hercegovine je razkrila najnovejše informacije o primeru v Brčkem na severu BiH, kjer je policija odkrila hišo, v kateri je prebivalo 31 otrok, za katere obstaja sum, da so bili žrtve trgovine z ljudmi. Kot je poudarila, neuradni viri poročajo, da so bila nekatera dekleta napotena na ginekološki pregled.

»Tisto, kar nam je uspelo izvedeti, je, da so otroci oskrbljeni in medicinsko pregledani. Neuradno so bila dekleta iz te skupine napotena na ginekološki pregled,« je besede novinarke povzel Blic. Dodali so, da uradno še ni jasno, kaj se je dogajalo, vendar obstaja sum kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, trgovine z otroki, zanemarjanja in zlorabe otrok. Tožilstvo še preverja, ali dogodek dejansko ustreza tem kaznivim dejanjem. »Najpomembnejše je, da so otroci trenutno na varnem in ustrezno oskrbljeni. Nadaljnje informacije bodo znane naknadno,« je še dejala novinarka.

Doslej je bilo pridržanih pet ljudi

Doslej je policija pridržala pet ljudi. Med njimi sta tudi sodni policist in njegova mati. Policija jih je pridržala po tem, ko so v hiši v Brčkem našli 31 otrok. Nekateri so imeli hrvaški potni list, vendar še ni potrjeno, ali pravega ali ponarejenega.

Hrvaške oblasti so medtem sporočile, da v njihovi evidenci ni podatkov, da bi bili ti otroci prijavljeni kot pogrešani.

Po zadnjih informacijah so imeli potne liste Republike Hrvaške, varovala pa jih je neka ženska, najverjetneje italijanska državljanka. Kakšen je bil namen kriminalne skupine glede otrok, je zdaj predmet preiskave.

»Nekateri dokumenti so potekli, kar dodatno otežuje preverjanje identitete otrok,« še piše Blic.

Policija je v hiši našla otroke, stare do 12 let, najmlajši med njimi pa je dojenček, star nekaj mesecev. Za otroke zdaj skrbijo Center za socialno delo, Rdeči križ in Tožilstvo v Brčkem.

Po neuradnih informacijah v isti ulici, kjer stoji hiša, živijo sorodniki ženske, ki je bila pridržana.

Sosedje so se spomnili enega dogodka ...

Sosedje, ki so privolili v pogovor s portalom Telegraf.rs pod pogojem anonimnosti, so povedali, da niso vedeli, da v hiši živi toliko otrok. Slišali so govorice, da je lastnica hiše govorila, da »vodi vrtec«, vendar otrok nikoli niso videli.

Spomnili so se dogodka izpred približno dveh let, ko je v trgovino pripeljala tri otroke – dva dečka, ki sta bila kot dvojčka, in deklico. »Bili so popolnoma tihi, kot da bi bili nemi,« so dejali. Takrat je ženska omenila, da jih pelje k frizerju.

Nihče si ni niti predstavljal, da bi se lahko v njihovi soseski odvijalo tako grozljivo kaznivo dejanje.

To je hiša groze, v kateri so našli nesrečne otroke (počakajte nekaj trenutkov, da se posnetek naloži):