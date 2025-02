Nova žrtev strelskega obračuna kriminalnih tolp

Bruselj • Bruselj je konec tedna znova pretreslo streljanje med kriminalnimi tolpami, v katerem je bil ubit 19-letnik. Prestolnica Belgije, kjer deluje več kot sto najnevarnejših evropskih kriminalnih združb, je bila ta mesec že priča smrtonosnemu obračunu.

Bruseljsko tožilstvo je v nedeljo potrdilo, da se je na postaji podzemne železnice Clemenceau v bruseljskem okrožju Anderlecht v soboto zgodil strelski napad, v katerem je bil ubit 19-letnik. Napadalci so po streljanju pobegnili z avtomobilom, policija pa jih še ni izsledila.

Gre za zadnjega v nizu nasilnih incidentov, ki so jim v zadnjih letih priča v Bruslju in jih lokalne oblasti pripisujejo spopadom med kriminalnimi tolpami. Po navedbah belgijskih oblasti v državi deluje več kot sto najnevarnejših evropskih kriminalnih tolp.

Večina strelskih napadov se je zgodila v pretežno delavskem okrožju Anderlecht v jugozahodnem delu Bruslja, kjer je tamkajšnji župan Fabrice Cumps dejal, da sobotni incident »dokazuje neomajnost kriminalcev«, saj se je umor zgodil »kljub prisotnosti policistov le 70 metrov stran«.

Potrebni so novi ukrepi

Bruseljsko tožilstvo je odprlo preiskavo, umor pa povezalo s trgovino z mamili. »Okrepiti moramo sodne preiskave, da bi razbili mreže preprodajalcev in ujeli tiste, ki vlečejo niti,« je za agencijo Belga ob tem povedal bruseljski tožilec Julien Moinil.

Belgijski notranji minister Bernard Quintin je dejal, da so potrebni »novi in strogi ukrepi«. V začetku februarja so bili v Anderlechtu že priča streljanju, medtem ko je še ne ločen napad v Bruslju ta mesec povzročil začasno zaprtje več postaj podzemne železnice v mestu.