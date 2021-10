Nova tragedija na Hrvaškem, umrl je triletnik

Hrvati znova poročajo o tragediji. V Sisku je umrl triletnik. Zvečer so ga prepeljali v bolnišnico, bil je brez pulza in brez zavesti. Zunanjih poškodb ni bilo videti, zakaj natanko je umrl, pa še ni znano. Smrt preiskujejo policisti.



Pri upravi za prvo pomoč so potrdili, da klic na pomoč prejeli ob 18.49. V prijavi je bilo povedano, da otrok ne diha in da je nujna intervencija. Tja je odhitela ekipa nujne pomoči in ugotovila, da je otrok brez zavesti. Otroka so pol ure oživljali, nato pa so ga še odpeljali v bolnišnico, kjer so samo še potrdili smrt. Vzrok smrti bo znan po obdukciji.



