Nova teorija o izginotju Mateja (27)

Mineva 24 dni iskanja 27-letnega Splitčana Mateja Periša, na dan pa prihajajo novi podatki. Nenehno se v medijih pojavljajo nova namigovanja, od katerih pa ni bilo doslej še nikakršne koristi. Zdaj nekatera bega dejstvo, da se na instagramu njegovo število sledilcev od 31. decembra nenehno spreminja. A tudi za to obstaja logična razlaga.

»Najbrž gre za to, da je Matej nekomu poslal prošnjo za prijateljstvo, preden je izginil, ta pa jo je sprejel šele po njegovem izginotju,« je dejal nekdo, ki ga imenujejo 'neimenovani vir' za portal Srbija danas. Seveda se število sledilcev spremeni, tudi če nekdo deaktivira profil, ker se potem število zmanjša. In menda je kar nekaj njegovih prijateljev v zadnjem času deaktiviralo svoje profile. Nekateri celo menijo, da je Matej živ in to počne sam. »Žal ni dokazov za takšna prepričanja.«

Včeraj se je izkazalo, da je bil viber Mateja aktiven v petek ob 21.53, a možen razlog je, da je bila na njegov račun prijavljena policija, da bi preverila njegovo komunikacijo do njegovega izginotja. Matejev mobilni telefon je bil sicer nazadnje lociran 31. decembra ob 2.40 v bližini Velikega vojnega otoka (Veliko ratno ostrvo), od takrat pa je bilo objavljenih veliko posnetkov, ki jih policija pregleduje, da bi rekonstruirala njegovo gibanje. Tisti večer je zapustil beograjski klub Gotik in prišel do reke Save, kjer se je za njim izgubila vsaka sled.