Nova smrt na hrvaških plažah: 71-letnega Slovenca oživljali, a žal neuspešno

Nekaj ​​po 12. uri so policisti in reševalci iz Pulja prejeli obvestilo, da so iz morja pri Červarju potegnili moškega. Reševalci so 71-letnega Slovenca oživljali, a žal neuspešno.

Le nekaj ur pozneje pa nova smrt v puljskih Valkanih. Življenje je izgubila starejša ženska. Vzrok smrti še ni znan. To je že četrta smrt na hrvaških plažah v 24 urah, navaja dnevnik.hr.