Nova grozljivka v Srbiji! Fant (13) se je s sekiro lotil ženske in njenega sina

V Srbiji novi šokantni dogodki, kar se tiče nasilja in mladoletnih otrok. Deček (13) je v vasi Radojevo s sekiro napadel žensko in njenega sina, je neuradno izvedel srbski Blic.

Na ulici so namreč našli mladeniča (17) z vbodnimi ranami na trebuhu, v hiši pa so našli tudi njegovo mamo s poškodbo glave. »S sekiro jih je napadel 13-letnik iz Radojeva. Mati in sin sta končala v bolnišnici, kjer so ugotovili, da imata hude poškodbe, nevarne za življenje,« je za Blic povedal vir. Domačini trdijo, da so 17-letniku odstranili vranico, poškodovana so mu jetra in pljuča. V takšnem stanju je tekel po ulici. »Našli so ju sosedje. Sedela sta na dvorišču, na ulico so se slišali kriki na pomoč,« pravi domačinka.

Blic neuradno izve, da so za mladoletnikovega očeta odredili pripor, ovadbo pa bodo podali tudi zoper njegovo mamo.

Po strelskih napadih v kritičnem stanju trije ranjeni

Dodajmo, da so po dveh strelskih napadih v Srbiji v minulem tednu so v kritičnem stanju trije ranjeni od devetih, ki so še vedno v bolnišnici. V smrtni nevarnosti pa je še vedno deklica, ki jo je v streljanju 3. maja v beograjski osnovni šoli ranil v glavo 13-letni učenec šole, je v sredo sporočil direktor beograjskega kliničnega centra Milika Ašanin.

Po napadih se je povečal pritisk javnosti za ustavitev vzpodbujanja in toleriranja nasilja v javnem prostoru ter prepoved resničnostnih šovov in provladnih komercialnih televizij Happy in Pink. Protestov s pozivom k ustavitvi nasilja in odstopu odgovornih se je v ponedeljek v Beogradu in Novem Sadu po ocenah organizatorjev, proevropske opozicije, udeležilo 50.000 ljudi.

