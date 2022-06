Nov strelski napad, najmanj štirje mrtvi

Motiv za strahoten napad na bolnišnico še ni znan, morilec pa si je pred prihodom policije sodil sam. Pred tem je ubil štiri ljudi in jih več ranil, poročajo ameriški mediji o tragediji v Tulsi v Oklahomi, ki je le še ena v vrsti grozljivih strelskih napadov čez lužo.

Napad se je zgodil v stavbi Natalie, kjer sta ortopedska klinika in center za zdravje žensk. FOTOGRAFIJI: Michael Noble/Reuters

Spomnimo, le pred nekaj dnevi je v teksaškem Uvaldeju 18-letnik v osnovni šoli ubil 19 otrok in dve učiteljici, dokler ga ni usodno ustrelil mož postave; tamkajšnja policija še vedno nima odgovora na vprašanje, zakaj so posredovali in v šolsko poslopje vdrli šele uro in pol po prvem obvestilu o napadu, v Tulsi pa se pristojnim ne bo treba zagovarjati zaradi omahovanja.

Policija je namreč v bolnišnico St. Francis, točneje v stavbo Natalie, v kateri delujeta ortopedska klinika in center za zdravje žensk, vkorakala v treh minutah od prihoda na prizorišče, nemudoma dosegla drugo nadstropje, s katerega so se slišali streli, takoj vzpostavila stik z ujetimi ter osumljencem, ki je streljal s pištolo in puško, ter začela takojšnjo evakuacijo bolnikov in osebja.

Napadalec se je kmalu zatem ustrelil, poročajo tamkajšnji mediji in pristavljajo, da pristojni še ne poznajo motiva za srhljiv obračun, med žrtvami, kot za zdaj kaže, pa naj bi bili predvsem bolniki. Identiteta strelca do konca naše redakcije še ni bila znana, policija je sporočila le, da naj bi bil moški star od 35 do 40 let.

76 ljudi je letos v ZDA umrlo v morilskih pohodih.

Tragedija je močno pretresla Tulso, ki šteje dobrih 400.000 prebivalcev in leži 160 kilometrov od prestolnice zvezne države Oklahoma City. Kot rečeno, je minuli teden ZDA in svet pretresel masaker na osnovni šoli v Teksasu, še teden dni prej pa v newyorškem Buffalu, kjer je 18-letni rasist ubil deset temnopoltih ljudi.

Od začetka januarja se je v ZDA zvrstilo 12 strelskih napadov s po najmanj štirimi smrtnimi žrtvami, umrlo je 76 ljudi, če ne prištevamo strelcev. Predsednik ZDA Joe Biden še naprej poziva k zaostritvi orožarske zakonodaje, a so mu na poti republikanci.