Nov strelski napad mladoletnika, v šoli ubitih pet ljudi (VIDEO)

V streljanju na šoli v kraju Madison v ameriški zvezni državi Wisconsin je bilo danes ubitih pet ljudi, med njimi je tudi domnevni strelec, je sporočila policija. Še pet oseb je bilo ranjenih in so jih prepeljali v bolnišnice.

Policija je okoli 11. ure po lokalnem času zaradi prijav o streljanju posredovala v šoli Abundant Life Christian School in ljudi pozvala, naj se izogibajo okolici šole. Na kraju dogodka so policisti našli več smrtnih žrtev, med njimi tudi mladoletnika, za katerega domnevajo, da je izvedel strelski napad. Še pet oseb je bilo ranjenih in so jih odpeljali v bolnišnice.

Čakajo na več informacij

Guverner Wisconsina Tony Evers je sporočil, da pozorno spremlja dogajanje. »Medtem ko čakamo na več informacij, molimo za otroke, učitelje in celotno skupnost šole Abundant Life ter smo hvaležni za tiste, ki so se hitro odzvali,« je zapisal na omrežju X. Iz Bele hiše so medtem sporočili, da je bil o dogodkih obveščen predsednik ZDA Joe Biden.