Nov požar na Hrvaškem: Gori Hvar, en moški umrl, na terenu tudi kanaderji (VIDEO in FOTO)

O novem požaru ob jadranski obali, tokrat na otoku Hvar, poročajo zaskrbljeni turisti, ki so zabeležili gost dim. Na teren so poslali vse sile in gasilcem je uspelo zajeziti požar in rešiti hiše. Prijavo so gasilske enote prejele v nedeljo, 7. avgusta okoli 12.50. Dobre tri ure kasneje, je poveljnik hrvaških gasilcev Nikola Škare za N1 povedal: »Hiše so ubranjene, to je najpomembnejše,« poroča 24sata. »Imamo vrh hriba, visok borov gozd, kanader nam pomaga in se borimo. Škoda je, da je zgorel en bager,« je povedal in dodal, da se še ne ve, koliko hektarjev je prizadetih.

En človek je umrl

Splitska policija je sporočila, da je v požaru umrl en človek. Na kraju dogodka bo opravljen ogled zaradi ugotavljanja vseh dejstev in okoliščin, so sporočili. Zagorelo je v bližini mesta Vrbanj na otoku Hvaru. Na teren so takoj stopile vse sile Prostovoljnega gasilskega društva Jelsa, Stari Grad in Hvar. Na pomoč so prišli tudi trije Kanadčani. Ogenj se je močno približal hišam, številni prebivalci so prek družbenih omrežij prosili za pomoč. Prostovoljno gasilsko društvo Hvar je objavil grozljiv posnetek požara, iz katerega je razvidno, kako blizu je bil hišam.