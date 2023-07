Nov masaker v ZDA: pročajo o ubitih, na desetine je bilo ranjenih

V množičnem streljanju v mestu Baltimore na vzhodni obali ZDA sta bila po najnovejših podatkih policije minulo noč ubita dva človeka, 28 jih je bilo ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Incident se je po poročanju medijev zgodil malo po polnoči po krajevnem času v četrti Brooklyn Homes na jugu Baltimora, kjer se je na tradicionalni prireditvi Brooklyn Day zbralo več sto ljudi.

Kot je danes na novinarski konferenci sporočila policija, sta bila v streljanju ubita dva človeka. 28 ranjenih so po napadu prepeljali v bolnišnice, med njimi so trije v kritičnem stanju. Očividci, na katere se sklicuje televizija Fox, pravijo, da so slišali med 20 in 30 strelov. Za zdaj ni jasno, ali je šlo za napad ali spopad. Oblasti si prizadevajo najti storilca oz. storilce ter ugotoviti motiv za napad.

»To je tragedija, ki se ne bi smela zgoditi,« je na novinarski konferenci dejal župan Baltimora Brandon Scott. Po njegovih besedah incident opozarja na nujnost reševanja vprašanja velikega števila orožja v ZDA in tveganje, da orožje pride v napačne roke.

Združene države Amerike imajo več strelnega orožja kot prebivalcev, zato imajo najvišjo stopnjo smrti zaradi strelnega orožja med vsemi razvitimi državami. Po podatkih arhiva Gun Violence Archive je bil to lani vzrok smrti 20.200 ljudi v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.