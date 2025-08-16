Močno zavrelo na Hrvaškem! Varnostniki obračunali s Slovencem in partnerko

Po poročanju POP TV se je včeraj v Savudriji zgodil fizični obračun, v katerem so bili udeleženi varnostniki ter Slovenec in njegova partnerka. Družba Slovencev se je po njihovih informacijah odpravila k morju, kjer so bili na javni plaži, in kot je povedal Slovenec, ki je bil udeležen v pretepu, je k njim pristopil varnostnik hotela in jih želel spoditi. Varnostnik je nato odšel in se vrnil s še enim varnostnikom. Ta je bil po besedah omenjenega Slovenca razjarjen. Kot je dejal, je kasneje prišel še en varnostnik in ko so želeli iti v bližnjo hiško, kjer bi počakali policijo, je prišlo do fizičnega obračuna.

»Mene je potegnil za majico. Sem dal ven telefon in začel snemati in to ga je dokončno razjezilo, nakar me je udaril z 'direktom' v glavo, izbil z roke telefon in vsi trije varnostniki so se spravili name. Začeli so me udarjati z nogami, z rokami, podrli so me na tla,« je povedal moški za POP TV. Dodal je, da je bilo tudi mlado dekle deležno udarcev.

Fizični obračun je pustil vidne posledice. Po poročanju POP TV je med drugim prišlo do poškodbe komolca, prebite ustnice in rane na čelu.