Nosečo Teodoro ubil bivši partner, medtem ko je držala za roke otroke (VIDEO)

Teodora Marchu (23), nekdanja udeleženka resničnostnega šova Otok ljubezni, je bila v soboto zvečer ubita v Romuniji. Na ulici v stanovanjskem naselju blizu Bukarešte jo je ubil bivši fant.

Čeprav sta policija in reševalna služba hitro prispeli na kraj dogodka in je bila Teodora takoj prepeljana v bolnišnico, je zdravniki niso mogli rešiti.

Posnetek groze z varnostne kamere

Umorjena Teodora je bila 24 tednov noseča. Hladnokrvno je bila ubita pred otroki. Policija zdaj s pomočjo varnostnih kamer poskuša rekonstruirati potek napada. Na posnetkih je viden moški, ki se Teodori prikrade s hrbta. Bila je v družbi več otrok in prijateljice.

Le nekaj sekund pred napadom napadalec vrže predmet v grmovje – najverjetneje je šlo za skrivališče pištole kalibra 9 mm. Nato pristopi k Teodori in ji iz bližine ustreli v prsi. Ko je padla na tla, je izstrelil še dva strela, enega, od katerih je zadel njen trebuh.

Čeprav sta policija in nujna pomoč hitro posredovali in so jo takoj odpeljali v bolnišnico, so zdravniki lahko le potrdili smrt. Bila je razglašena za mrtvo kmalu po napadu.

Umor naj bi bil vnaprej načrtovan

Viri blizu preiskave trdijo, da je bilo vse vnaprej načrtovano. V svoji zadnji objavi na Facebooku je napadalec zapisal: »Samo vprašanje časa je.«

Na družbenih omrežjih je pred tem objavljal tudi druge zlovešče zapise, kot na primer: »Ženske so dveh vrst – Božji kruh in hudičeva žeja.«, »Nesreča je nujna v človekovem življenju, da zna ceniti srečo.«, »Človek se pretvarja, da je ponižen, a njegove oči iščejo bogastvo.«

Tragedija je pretresla javnost in sprožila razprave o zaščiti žensk pred družinskim nasiljem v Romuniji, poroča 24sata.hr.

