Nosečnico na zabavi pahnili v smrt

31 let je bila stara uboga Camila.

Hoteli so jo razveseliti in jo obdarovati pred odhodom na porodniški dopust, toda učiteljico iz brazilskega Anapolisa so – poslali v smrt.je v osmem mesecu nosečnosti zbolela za covidom-19: za okužbo naj bi bila kriva prav zabava, za 31-letnico pa je bila bolezen usodna.Učiteljica je vse obdobje nosečnosti zgledno skrbela za razkuževanje, uporabo zaščitne maske, izogibanje množicam, a proti koncu je že pošteno pogrešala sodelavke in sodelavce, zato se je nadvse razveselila zabave presenečenja, na kateri da so, tako so zagotavljali, upoštevali vse varnostne ukrepe. In tako je tudi bilo, no, vsaj videti je bilo tako, a kaj ko je bil eden od sodelavcev okužen, vendar brez simptomov bolezni, se je pozneje izkazalo: tri dni pozneje je obležal v bolnišnici, takoj pa mu je sledila tudi okužena in hudo bolna Camila, ki so jo namestili na oddelku za rizično nosečnost, že kaj kmalu pa je potrebovala tudi podporo ventilatorja.Ker je bilo materino zdravje že tako zelo šibko, so otroka spravili na svet predčasno, s carskim rezom: deklica si je hitro opomogla in kmalu samostojno zadihala, materino življenje pa je nenadoma obviselo na nitki. Čez nekaj dni je umrla. V Braziliji je zaradi covida-19 umrlo že več kot 121.000 ljudi, okoli štiri milijone ljudi pa je okuženih.