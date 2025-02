Nosečnica L. P. (34) ubila moža v Grčiji in skušala vse prikriti na domačem dvorišču

Osumljena srbska državljanka L. P. (34) naj bi 1. septembra lani v družinski hiši v Leptokariji umorila svojega moža, nato pa naj bi mu z žico zvezala roke in noge, okoli vratu zavezala vrv s križen ter ga zakopala na dvorišču družinske hiše.

Družina je pet mesecev iskala pogrešanega Kostasa Siamitrasa (58). Ves ta čas pa je L. P. igrala neutešeno vdovo, zatrjujoč, da ne ve, kje je njen mož. V več intervjujih za grške medije je prosila za informacije in pomoč pri njegovem iskanju, a se je pretekli teden razkrilo grozljivo ozadje.

Osumljenka se je le vdala in novinarki pred kamero priznala svoj zločin. Po priznanju je novinarka po oddaji obvestila nesrečno družino.

V iskalno akcijo so bili vključeni grška policija, javnost in mediji, da bi z ozaveščanjem javnosti pomagali pridobiti kakršnekoli informacije, ki bi lahko privedle do njegove izsleditve.

Ena od novinark je o tem izginotju posnela več oddaj in pogosto govorila tudi z osumljenko, ki je trdila, da ne ve, kaj se je zgodilo z njenim možem. Po poročanju lokalnih medijev je grška policija že od začetka sumila, da je šlo za zločin, pri čemer je bila glavna osumljenka ravno L. P., ki je bila tedaj noseča. Vendar pa zaradi pomanjkanja dokazov in dejstva, da trupla niso našli, preiskava dolgo ni prinesla konkretnih rezultatov.

Novinarka je snemala oddajo o izginotju Kostasa Siamitrasa in govorila z njegovo ženo, ki je zdaj v šestem mesecu nosečnosti.

Med intervjujem je bila osumljenka obrnjena s hrbtom proti kameri, vendar jo je novinarka s svojim vztrajnim in neposrednim pristopom od L. P. le izvlekla priznanje, da je ubila svojega moža in ga zakopala na dvorišču družinske hiše, poročajo tuji mediji.

Po prijetju je srbska državljanka L. P. na zaslišanju skušala omiliti svojo vpletenost in trdila, da ni namerno ubila svojega moža.

Spor zaradi denarja in domnevne trgovine z mamili

»Moj mož si je od krstnega botra izposodil tisoč evrov za krst najinega sina, a jih je želel porabiti za nakup droge, ki bi jo nato preprodajal. Takrat so se začeli najini prepiri, ki so prerasli v fizični obračun. Odgnala sem ga, da bi se ubranila, pri tem pa je padel in z glavo udaril v nočno omarico. Povsod je bila kri. Takrat sem se odločila, da prikrijem sledi, zato sem ga zakopala na dvorišču,« naj bi izjavila L. P., navajajo grški mediji.

Preiskava primera še vedno poteka, grška javnost pa z grozo spremlja razkritje vseh podrobnosti tega brutalnega umora.

Dozdajšnja preiskava je pokazala, da je osumljenka izkopala jamo na dvorišču, približno 15 metrov od hiše, na mestu, kjer je bil prej pasji boks, so pojasnili v televizijski oddaji.

Forenziki so po odkritju jame več ur ročno kopali zemljo. Na globini pol metra in v dolžini enega metra so nato našli človeški skelet, ki je bil zvit v položaj zarodka. Obstaja sum, da je osumljenka sama ali s pomočnikom truplo namestila v ta položaj.

Forenziki razkrivajo nove grozljive podrobnosti

Kot so razkrili forenziki, je bilo izkopavanje zahtevno, saj je bil ta del zemljišča prej ograjen z žično ograjo, kjer so bile nameščene živali.

»Kar je ostalo od telesa, če sploh lahko tako rečemo ... Žrtev je bila zvezana z žico od vratu do spodnjih okončin. Okoli vratu pa je imela vrvico s pletenim križem«, so razkrili forenzični strokovnjaki.

Doslej je znano, da lobanja ni bila poškodovana in da tudi od prvega do tretjega vretenca ni bilo poškodb. Kljub temu se s preiskavami nadaljuje, saj preiskovalci uporabljajo posebne forenzične metode, s katerimi skušajo ugotoviti, zakaj je nastopila smrt.