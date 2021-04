Noseča mamica (32) petih otrok umrla po operaciji, imela je koronavirus

Tragična novica prihaja iz Srbije. Telegraf poroča o 32-letni nosečnici, pozitivni na koronavirus, ki je preminila v bolnišnici v Požarevcu.



Tja so jo prepeljali v petek zvečer s hudimi bolečinami spodnjem delu trebuha in hrbta ter z močnim kašljem. Žal je umrla še isti večer.



Pokojna I. M. (32) je bila mati petih otrok in v četrtem mesecu nosečnosti.



Iz bolnišnice so sporočili, da je bila ob prihodu v težkem stanju. Takoj so jo pregledali ginekolog, kardiolog, radiolog in kirurg. Sledila je operacija, kjer pa so zdravniki ugotovili notranje krvavitve zaradi želodčnih razjed. Zdravniki so naredili vse, da bi ji rešili življenje, a je kmalu po operaciji umrla, so še sporočili iz bolnišnice.



