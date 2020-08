Norvežan zabodel tri ženske

Napadalca so prijeli še v isti noči.

Potrkal je na vrata: ko je moški odprl, ga je poskušal napasti z nožem, a se mu je uspešno ognil. Je pa zato zabodel njegovo ženo, ki je poškodovana, a v kritičnem stanju.Druga ženska v norveškem kraju Sarpsborg južno od Osla ni preživela hudih ran, bile so usodne. Še ena žrtev je v bolnišnici, njeno življenje prav tako visi na nitki, poročajo norveški mediji. Policija je v sredinih večernih urah začela prejemati obvestila o moškem, ki po mestu straši z nožem in grozi. Možje postave so nemudoma krenili v akcijo in prebivalce mesta opozorili, naj ne zapuščajo svojih domov. Kmalu po polnoči so moškega prijeli, drugih osumljencev menda ne iščejo.Motiv za napad še ni znan, po poročanju prič je moški tarče izbiral naključno; ko so se mu izmaknile, jih ni preganjal, temveč je iskal nove žrtve. Trem se mu ni uspelo ogniti, eno od njih je, kot je zapisano v uvodu, zabodel celo v njenem lastnem domu, medtem ko je z možem gledala televizijo. Preostali dve je napadel v mestu, eno v središču na ulici, drugo v parku.Morilec ostaja v priporu, o terorističnih vzgibih oblasti za zdaj ne govorijo. Preiskava že poteka, pojavila pa so se ugibanja, da bi bilo lahko v ozadju ljubosumje: ena od žrtev, tista, ki je napad doživela v lastni dnevni sobi, naj bi napadalca poznala.