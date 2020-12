Nora božična zgodba iz Zagreba: Merima (32) sprožila množični pretep

Merima P. (32) in Željko P. (43) sta skupaj prodajala novoletne jelke. Ko je bilo konec ljubezni, sta svoj posel nadaljevala, a ločeno, nekaj deset metrov narazen sta prodajala vsak svoja drevesca. Merima naj bi nagovorila tri mladeniče, stare med 21 in 22 leti, da so obračunali z njenim nekdanjim ljubimcem, ki je utrpel hude poškodbe. To naj bi storila iz ljubosumja, saj naj bi bil Željko pri prodaji jelk uspešnejši od nje.



Drama se je v Zagrebu začela odvijati v petek malo pred 21. uro, ko sta se Željku približali Merima in še ena ženska, ki ga je začela tepsti po rokah in obrazu. Mladenič (21) ga je nato z lopato za kidanje snega udaril po glavi, da je padel in izgubil zavest. Nezavestnega sta ga še naprej pretepala dva 21-letnika.



Željko je utrpel hude poškodbe, med drugim ima zlomljena rebra in nos. Na pomoč mu je priskočil moški (29), a so se napadalci lotili tudi njega. Udarci so padali tudi po njegovi glavi. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev naj bi eden od napadalcev celo odhitel po motorno žago, ki pa nato ni bila uporabljena.



Policija je aretirala Merimo, njeno prijateljico in tri mladeniče. Tožilstvo je za Merimo zahtevalo preiskovalni zapor, da ne bi mogla vplivati na priče. Sodnik je predlog tožilstva sprejel, Merima je tako končala za rešetkami.