Nogometaš Ivan (33) padel iz avtomobila pijanega voznika, nato ga je povozil drug avtomobil

»Z žalostjo in šokom sporočamo, da je naš nekdanji član in igralec kluba, Ivan Kožul, preminil zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila preteklo noč. Ivan je igral za naš klub v sezoni 2015/2016 in si prislužil simpatije prebivalcev kluba v letih, ki so sledila. Ob tej priložnosti NK Pag izraža globoko sožalje družini, sorodnikom in prijateljem. Naš Ivan, naj ti bo lahka hrvaška zemlja! «so sporočili iz NK Pag. FOTO: NK Pag