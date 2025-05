Nočni alarm na Krku: pogrešanega potapljača našli mrtvega

Hrvaški potapljač na vdih, ki so ga pogrešali od nedelje zgodaj zjutraj, je bil najden mrtev ob obali otoka Krka, so potrdili z reške Postaje pomorske policije. Pogrešanega so iskali po tem, ko se ni vrnil iz potopa v predvidenem času, iskalna akcija pa je bila sprožena kmalu po prejemu obvestila.

Do tragedije je prišlo v bližini uvale Žala pri Stari Baški, kjer se je moški potapljal na vdih. Ko se ni vrnil, so njegovi znanci sprožili alarm. Obvestilo o izginotju je bilo Centru za iskanje in reševanje na morju (MRCC Rijeka) posredovano v nedeljo ob 1.35, nato pa je stekla obsežna koordinirana iskalna akcija.

V iskanju so sodelovali pripadniki Postaje pomorske policije Rijeka, izpostava Luške kapetanije Novi Vinodolski ter policisti Policijske postaje Krk in člani Javne vatrogasne enote mesta Krk. Truplo moškega, za katerega so potrdili, da je hrvaški državljan, so našli približno dve uri po prijavi izginotja – ob obali otoka, nedaleč od kraja, kjer je potapljal.

Policija nadaljuje s preiskavo okoliščin dogodka, vse nadaljnje postopke pa vodi v skladu s svojimi pristojnostmi.