Nočna mora za starše: blizu osnovne šole z nožem zabodel deklici, stari enajst in šest let (FOTO)

V francoskem mestu Souffelweyersheim v Alzaciji blizu Strasbourga je danes moški blizu njune osnovne šole z nožem zabodel deklici, stari enajst in šest let. Obe sta utrpeli lažje poškodbe, 29-letnega napadalca je policija prijela kmalu zatem.

Motiv »ni povezan z radikalizacijo«

Enajstletnico je moški napadel blizu šole, šestletnico pa na bližnjem trgu. Obema je prizadejal površinske rane in so ju odpeljali v bolnišnico, je sporočila policija.

FOTO: Frederick Florin Afp

Dodala je, da so osumljenca prijeli na trgu in da se ni upiral. Pojasnili so, da varnostnim službam od prej ni znan in da se zdi, da njegovi motivi »niso povezani z radikalizacijo«.

Po napadu so otroke zaprli v šolo, popoldne pa so jih starši že odpeljali domov.