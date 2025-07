Nočna mora vsakega starša: voziček ušel po strmem klancu, z dojenčkom je hudo

V Avstriji se je pripetila strašna nesreča, v kateri se je hudo poškodoval le nekaj tednov star otrok. Mama in oče sta deset tednov starega dojenčka odpeljala na sprehod po čudovitih gorskih travnikih in pašnikih v tirolski regiji Serfaus-Fiss-Ladis, nato pa je mama za trenutek izpustila dojenčkov voziček, da bi odprla vrata železne ograje, ki je obdajala pašnik.

Ker je bila družinica na precej strmem pobočju, je bilo že to dovolj, da je voziček hitro pridobil na hitrosti ter povsem ušel izpod nadzora. Ustavil se je šele 50 metrov nižje, ko je trčil v drevo, pri čemer je dojenčka vrglo iz vozička, je povedal predstavnik lokalne policije.

Ne veliko srečo mlade družine je bila v bližini povsem po naključju skupina gorskih reševalcev, ki so otroku nemudoma priskočili na pomoč in ga odpeljali v lokalno bolnišnico. Tam so ga oskrbeli in s helikopterjem poslali v univerzitetni klinični center v Innsbruck, kjer so ugotovili, da je dojenček sicer hudo ranjen, da pa njegovo življenje ni ogroženo. Kljub temu je moral otrok nekaj dni preventivno preživeti na pediatrični urgenci na opazovanju.